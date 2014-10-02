От лихорадки Эбола скончался сотрудник миссии ООН

Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, пишет Новое время.

Он отметил, что глава миссии ООН в Либерии Карен Ландгрен вновь подтвердила в ходе пресс-конференции, посвященной 11-летию Миссии, что ее сотрудники будут оставаться в стране и помогать населению в борьбе с Эболой.

Дюжаррик подчеркнул, что, начиная с марта, персонал миссии постоянно инструктировали насчет рисков заражения и мер профилактики заболевания. Скончавшийся сотрудник миссии был гражданином Либерии.

Читайте такжеКоличество жертв лихорадки Эбола достигло почти 3,4 тысячи человек

Количество жертв вируса геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке достигло 3 тысяч 338 человек, заразились вирусом 7 тысяч 178 человек.

Медэксперты США подтвердили первый случай заболевания смертельной лихорадкой Эбола на территории Соединенных Штатов - в Далласе, штат Техас.

РанееВсемирная организация здравоохранения провела исследование, результаты которого показали, что уровень смертности от лихорадки Эбола увеличился с 50% до 70%.