Президент Каталонии подписал закон о референдуме о независимости

В то же время, центральная власть считает запланированный референдум нелегитимным, сообщает Reuters.

"Каталония хочет говорить. Хочет быть услышанной. Хочет голосовать. Сейчас подходящее время и мы имеем законные основания так сделать", - сказал Мас в речи на каталонском, испанском и английском языках сразу после церемонии подписания закона.

Читайте такжеВ Каталонии одобрили закон, позволяющий провести референдум об отделении от ИспанииМадрид призывает не проводить референдум, который считает антиконституционным. В связи с этим в понедельник на заседание соберется Кабинет министров Испании.

Каталония - богатый автономный регион на северо-востоке Испании, доля которого в экономике страны составляет около 20%. В Каталонии есть собственная официальная речь и отличная от испанской культура. Как показывают опросы, значительная часть каталонцев желает независимости.