На "Марш мира" в Португалии, Италии и Турции вышли тысячи людей (фоторепортаж)

В воскресенье в центре Рима прошло шествие в поддержку всемирной акции «Марш мира». Цель шествия - поддержать соборную Украину и осудить агрессию Путина, сообщил председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий. По данным организаторов, колонна участников насчитывала около 2,5 тысяч человек.

Об этом пишет "Радио Свобода".

В столицу приехали украинцы и из других городов полуострова. С украинской символикой, в частности - под украинскими флагами, они шагали по улицам Рима, пели гимн и выкрикивали антивоенные лозунги. К римскому «Маршу мира» присоединились также грузины, армяне, итальянцы, некоторые россияне и представители стран Латинской Америки. Аплодисментами и возгласами колонну приветствовали иностранные туристы.

По данным корреспондента Радио Свобода, неизвестные попытались спровоцировать участников шествия, но злоумышленников сразу остановила полиция.

Участники мероприятия в резолюции отметили, что война в Украине - это результат «преступной политики» президента Путина, поэтому они обращаются к международным институциям с требованием «остановить путинскую агрессию в Украине». Особая просьба обращена к итальянскому правительству, чтобы политики прислушивались к позиции нескольких сотен тысяч украинцев-жителей Апеннин и активнее помогали Украине.

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Также, около 800 участников «Марша мира» в воскресенье собрались на центральной площади Лиссабона. По сообщению организаторов, большинство участников акции - украинцы, но в митинге приняли участие также и португальцы, а также туристы.

Участники «Марша мира» в Португалии выкрикивали «Нет войне!», «Путин, оставь Украину в покое!», «Остановим нового Гитлера!».

Перед началом и в завершении марша лидеры украинской общины призвали португальскую власть поддержать Украину и «не допустить новой мировой войны».

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В ряде городов Турции также митинговали за мир в Украине. Как сообщили Радио Свобода организаторы акции, «Марши мира» прошли в Стамбуле, Анталии и Измире, в них приняли участие украинцы, крымские татары, русские и турки.

В Стамбуле «Марш мира» начался с проспекта Таксим, далее участники двинулись шествием в том числе и мимо российского консульства. Во время акции участники присели на правое колено, чтобы провести минуту молчания в память о погибших на Донбассе украинских солдатах.

Среди лозунгов антивоенных акций в Турции - «Нет - войне с Украиной!», «Крым - это Украина», «Слава Украине - позор России», «руки Прочь от Украины».

«Марши мира» продолжались в воскресенье в около 20 странах мира, в том числе и в России.