Марш мира в центре Москвы формально завершился (фото)

Мероприятие было заявлено до 19.00 по московскому времени, сообщает радио "Эхо Москвы".

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По оценке московского главка МВД, в Марше мира приняли участие 5 тыс. человек, тогда как волонтеры из группы "Белый счетчик" насчитали более 26-ти тыс.

В ходе Марша произошло несколько провокаций. В частности, как сообщила Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод в "Твиттере", произошли словесные перебранки между участниками Марша и сторонниками "ДНР". Кроме этого, контрдемонстранты кидали в участников Марша заходивших в метро зеленку, бумажки в виде долларов.

#МаршМира#Москва контрдемонстранты НОД кидали в участников заходивших в метро зеленку,бумажки в виде долларов и далее пошли в метро за ними — ОГОН (@OgonWatch) 21 сентября 2014