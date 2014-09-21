Марш мира в центре Москвы формально завершился (фото)
Участники Марша мира в Москве в настоящее время расходятся.
Мероприятие было заявлено до 19.00 по московскому времени, сообщает радио "Эхо Москвы".
Читайте такжеПолиция Москвы призывает участников Марша мира освободить дорогу
По оценке московского главка МВД, в Марше мира приняли участие 5 тыс. человек, тогда как волонтеры из группы "Белый счетчик" насчитали более 26-ти тыс.
В ходе Марша произошло несколько провокаций. В частности, как сообщила Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод в "Твиттере", произошли словесные перебранки между участниками Марша и сторонниками "ДНР". Кроме этого, контрдемонстранты кидали в участников Марша заходивших в метро зеленку, бумажки в виде долларов.
#МаршМира#Москва контрдемонстранты НОД кидали в участников заходивших в метро зеленку,бумажки в виде долларов и далее пошли в метро за ними
— ОГОН (@OgonWatch) 21 сентября 2014
И все-таки сейчас на Трубной пл.идут словесные перебранки между участниками и сторонниками ДНР #МаршМира#Москва
— ОГОН (@OgonWatch) 21 сентября 2014