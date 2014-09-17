Немецкое бюро расследований обещает 30 млн. долл. за сведения о лицах, которые сбили Boeing в Украине

Об этом сообщается на сайте компании, которая базируется в Германии, передает ИТАР-ТАСС.

"За сведения, которые смогут привести к раскрытию заказчиков преступления, назначено вознаграждение в размере $30 млн", - говорится в сообщении частного бюро.

Вся сумма хранится в Цюрихе и будет выплачена в этом швейцарском городе либо в другом месте.

Wifka занимается расследованием инцидента по поручению заказчика, имя которого не раскрывается.

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Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля в небе над Донецкой областью. Погибли все 298 человек, которые находились на его борту.

По данным украинских спецслужб, которые подтвердила американская разведка, самолет был сбит боевиками из доставленной из России системы "Бук».