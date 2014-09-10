В Омске при транспортировке перевернулся танк

«Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля "КРАЗ-6446", мужчина 1964 года рождения, двигался по улице Леонова в направлении Черлакского тракта. В районе пересечения улиц Леонова и 1-я Комсомольская он не обеспечил безопасность перевозки негабаритного груза — танка и допустил его падение в правый по ходу движения кювет», — цитирует сообщение ГУ МВД "Лента.ру". Откуда и куда перевозили танк не сообщается.

Пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка.

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Это не первое происшествие на российских дорогах с участием танков. В июле 2013 года во время транспортировки танк упал на дорогу в Казани, аналогичный случай произошел в сентябре 2010 года в Подмосковье.

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Нередки происшествия с танками в Нижнем Тагиле, где расположен «Уралвагонзавод». В феврале 2014 года там автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с танком на перекрестке. А в январе 2013 года танк на большой скоростипереехал дорогу перед автомобилистами.