РФ хочет наказать литовцев, которые в 90-х годах отказались служить в армии СССР

Как сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на литовские СМИ, этот призыв ДГБ связан с попыткой правоохранительных органов России возобновить уголовное преследование тех, кто по призыву властей Литвы после 11 марта 1990 года покинул советскую армию или отказался в ней служить.

«При нынешней международной ситуации во время поездок в упомянутые государства может возникнуть угроза для личной безопасности этих граждан», – цитирует заявление ДГБ литовское агентство DELFI.

Читайте такжеРоссийское ТВ сравнило развал СССР с планами нацистов: "Словно Гиммлер нашептывал Ельцину в Беловежской Пуще" По данным Министерства обороны Литвы, после 11 марта 1990 года от срочной службы в советской армии отказались 1 тыс. 562 чел. Из них 67 были силой доставлены в воинские части советской армии: 21 чел. в ночь на 27 марта 1990 года вывезли в Магаданскую область, еще 46 чел. были вывезены в другие подразделения советской армии. 20 молодых людей получили тюремные сроки, на трех были заведены уголовные дела, три человека погибли.

Читайте такжеПрезидент Литвы публично сравнила Путина с Гитлером и Сталиным1 тыс. 465 чел. были вынуждены скрываться, менять местожительство, покидать семьи во избежание насильственной службы и репрессий со стороны советской армии или советских властей.