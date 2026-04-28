До 1750 км вглубь России: в Минобороны рассказали, куда теперь достают украинские дроны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны более чем в 2,5 раза увеличили дальность нанесения ударов deep strike по глубокому тылу противника. Сейчас дальнобойные средства успешно уничтожают военную машину врага на расстоянии около 1 750 км, сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что в феврале 2026 года подразделения СБУ и других компонентов Сил обороны нанесли удар по Ухтинскому НПЗ в Республике Коми, РФ. Это предприятие находится на расстоянии примерно 1 750 км от государственной границы.

Для сравнения, в декабре 2022 года Украина нанесла удар по авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области, которая является одним из ключевых аэродромов российской стратегической авиации. Для удара украинские средства преодолели около 650 км, что является рекордным расстоянием по итогам первого года полномасштабного вторжения.

Уже в 2024 году Украина расширила географию дальнобойных ударов. Например, 2 апреля впервые был атакован завод по производству "Шахедов" в специальной экономической зоне "Алабуга". Для этого удара украинские средства преодолели около 1 200 км.

Затем 9 мая был поражен НПЗ "Газпром Нефтехим Салават". Расстояние до цели составило 1 500 км.

В Минобороны отметили, что в 2026 году Силы обороны продолжают систематически наносить удары как в ближнем, так и в глубоком тылу. В частности, в Уфе были поражены НПЗ "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим". Украинские средства преодолели около 1 400 км до этих целей.

Кроме того, в марте были поражены 5 стратегических заводов и 10 объектов нефтепереработки РФ. Операции охватили территорию от временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей до глубоких тыловых районов РФ.

"Сегодня наши дипстрайки – уже не сенсация, хотя каждый раз это очень справедливая и очень приятная новость. Сегодня наши украинские дроны коренным образом изменили подходы к ведению войны", – говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Михаил Федоров ранее подчеркнул, что мир в Украине наступит тогда, когда небо будет закрыто, а российская армия потеряет наступательный потенциал. Также он заявлял, что важно нанести значительный ущерб экономике России.

Напомним, что в ночь на 28 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли новый удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае. Эта атака произошла в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора.

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале заявил, что в Туапсе "еще одна серьезная ЧП" – из-за атаки беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ. Он отметил, что утром для тушения было задействовано 164 человека, 46 единиц техники, но пообещал, что еще подбросят подкрепление.

