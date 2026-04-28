Синоптик Диденко рассказала, где 29 апреля будет мокрый снег

В Украине завтра ожидаются небольшие дожди, но в ряде областей возможны и зимние осадки.

В среду, 29 апреля, в Украине снова будет холодная погода, местами с дождями и мокрым снегом, но ветер уже утихнет. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"29 апреля ветер наконец-то успокоится и перестанет носить по горизонтали, как шутят в соцсетях, арматуру и собачек небольших и средних размеров. Ожидается северо-западный ветер от небольшого до умеренного", – говорит она.

Однако на температуру это не повлияет. Ночью ожидаются заморозки, а днем максимальная температура воздуха 29 апреля составит +7...+10 градусов, на юге и юго-востоке +9...+13 градусов.

Также, по прогнозу Натальи Диденко, завтра практически повсеместно вероятны осадки. Причем на севере и западе дождь возможен с мокрым снегом.

Погода в Киеве

В Киеве 29 апреля также ночью будут заморозки, а днем термометры покажут лишь +7...+9 градусов. Местами в столице пройдет дождь, возможен даже мокрый снег. Но ветер уже будет без штормовых порывов, умеренный или небольшой.

Когда в Украине потеплеет – прогноз

Ранее Наталья Диденко сообщала, что холодная погода в Украине продлится до конца апреля и в начале мая. По ее данным, потепление ожидается только с 5 мая.

