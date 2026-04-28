Туристы обещают никогда не возвращаться на Тенерифе: отдых оказался необычным

Отдыхающие на Тенерифе недавно столкнулись с неожиданным "зрелищем", отдыхая на шезлонгах, после ряда необычных ситуаций на популярном курорте, пишет The Mirror. Как отмечается, ежегодно тысячи туристов приезжают на Канарские острова в поисках солнца и релакса, однако некоторые из них признаются, что на этот раз отпуск совсем не оправдал ожиданий.

О проблеме рассказал мужчина по имени Сэм, который заявил, что погода на Тенерифе может быть "очень обманчивой". Он опубликовал видео, снятое прямо с шезлонга, где показал небо – и это вызвало оживленную дискуссию среди туристов, столкнувшихся с подобными условиями.

И это не единичный случай. Всего несколько недель назад другие путешественники также жаловались на аналогичную проблему.

Видео дня

Лежа на шезлонге и надеясь позагорать, Сэм запечатлел, как ясное небо постепенно затягивается облаками и становится серым. К этому добавились гроза и молния, что только усилило разочарование.

Видео быстро набрало популярность, и пользователи начали делиться собственным опытом. Один из них написал: "Я вообще не понимаю ажиотажа вокруг Канарских островов. Пляжи не слишком хороши, и постоянно пасмурно". Другой добавил: "Я здесь с 19-го числа – погода постоянно меняется: то облака, то немного солнца. Честно говоря, разочарование".

Еще один турист отметил: "Погода ужасная. Солнца нет, облака постоянно вокруг гор. Через пять дней еду домой. Больше никогда сюда не вернусь – это самое большое разочарование этого года".

Сам Сэм признал, что во время его поездки было тепло, но "большую часть времени стояла облачная погода". Он также отметил, что раньше уже бывал на острове, однако такой длительной облачности еще не наблюдал.

В то же время другие туристы поделились противоположными впечатлениями. Один написал: "Я был здесь с 15 по 22 число – погода была замечательная!", а другой добавил: "Хоть и пасмурно, но все равно очень жарко". Еще один комментарий: "Я здесь с 18 апреля – каждый день около +25 °C, настоящая жара".

В целом Тенерифе не считается слишком облачным направлением, однако имеет свои микроклиматические особенности. Север острова обычно более зеленый и чаще затянут облаками, тогда как юг славится стабильно солнечной погодой.

Облака часто формируются над центральными горными массивами и могут смещаться к побережью, особенно в период с сентября по май. В то же время в этом году погодные условия на Канарах оказались более нестабильными, чем обычно. В начале 2026 года Тенерифе пережил необычно неблагоприятную погоду – одну из худших за последнее десятилетие.

Особенно сложным оказался март из-за шторма Therese, который принес сильные ливни, мощные ветры, внезапные наводнения и даже редкий снег в горах. Стихия вызвала транспортный коллапс и многочисленные отмены рейсов.

Недовольство туристов островом Лансароте

Напомним, ранее туристы, посещающие остров Лансароте, входящий в состав Канарских островов, заявили, что "устали" от этого популярного курорта и не планируют туда возвращаться. Туристы называют направление "исчерпанным" из-за неожиданной причины – сильного ветра. Однако есть и противоположные отзывы – Лансароте называют лучшим из Канарских островов, отмечают чистоту, гостеприимство местных жителей и живописные пейзажи.

