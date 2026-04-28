Россияне вдруг вспомнили о своём дроне, способном нести 2 тонны вооружения: что известно

Россияне в своих пропагандистских СМИ решили вспомнить о таких разработках, как тяжелый дрон С-70 "Охотник" и разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Гром". Об этом пишет портал Defense Express.

В РФ его позиционируют как беспилотник, который на поле боя в роли "верного ведомого" должен работать с такими самолетами, как бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-57, который враг называет самолетом пятого поколения, то ли специально, то ли намеренно "забыв" о таком проекте, как Су-75. Который, кстати, тоже позиционируется как самолет пятого поколения, тогда как "верные ведомые" создаются прежде всего как дроны для истребителей следующих поколений, хотя, бесспорно, будут использоваться и с теми истребителями, которые уже находятся на вооружении тех или иных стран.

"Что касается возможностей дрона "Гром", то при взлетной массе в 7 тонн он может нести до 2 тонн вооружения. Это ракеты "воздух-поверхность", в том числе противорадиолокационные, и бомбы различных типов. Он имеет размах крыльев 10 м, высоту - 3,8 м и длину - 13,8 м. Крейсерская скорость - 800 км/ч, практический потолок - 12 000 м, дальность действия - 800 км", - говорится в материале.

Аналитики также отмечают, что дрон "Гром" является разработкой компании "Кронштадт", впервые был представлен шесть лет назад, в 2020 году на российском пропагандистском форуме "Армия". Четыре года спустя, в 2024 году, на том же форуме показали новую модификацию "Грома", которая якобы неофициально получила обозначение "Гром-У".

"Упрощенный вариант "Гром-У" был представлен за год до того, как в РФ заговорили о якобы завершении работ над первым вариантом "Гром". Но разработка упрощенной версии намекает на то, что в проекте может пойти что-то не так и в РФ переоценили свои возможности в создании еще одного тяжелого беспилотника. В то же время остается неизвестным, на каком этапе сейчас находится этот проект, поскольку РФ в своих СМИ сейчас упоминает его скорее в пропагандистских целях", - добавили эксперты.

Как сообщал УНИАН, Китай представил модернизированную крылатую ракету наземного назначения CJ-10 с дальностью поражения более 2000 километров. Это расширяет возможности Пекина для высокоточных атак на большие расстояния.

CJ-10, известная в некоторых вариантах как DF-10, - это дозвуковая крылатая ракета, оптимизированная для высокоточных наземных атак. Она интегрирует многоуровневую архитектуру наведения, сочетающую инерциальную навигацию, спутниковое позиционирование, вероятно, BeiDou, и согласование контуров местности (TERCOM), что обеспечивает высокую точность даже в условиях отсутствия GPS.

Такой многоуровневый подход значительно повышает устойчивость к радиоэлектронной войне и подавлению, что является критическим фактором в современных сценариях высокоинтенсивных конфликтов, где оспаривается доминирование в электромагнитном спектре.

