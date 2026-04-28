Появились первые изображения 'умных' очков Samsung со встроенными камерами

Устройство могут представить уже в ближайшие месяцы по цене от $379 до $499.

Некоторое время назад стало известно, что компания Samsung готовит собственные смарт-очки для конкуренции с Meta Ray-Ban. И вот в интернете появились качественные рендеры новинки, опубликованные Android Headlines.

Судя по ним, Samsung делает ставку на максимально "незаметный" дизайн. Очки выглядят практически как обычная оправа, и только слегка утолщенные дужки, двойные камеры и фирменный логотип выдают их "умную" начинку.

По данным источников, устройство проходит под кодовым названием Jinju и будет работать на платформе Android XR с поддержкой Google Gemini. При этом дисплея в смарт-очках не предусмотрено – взаимодействие с системой полностью голосовое. Пользователь сможет, например, переводить текст, узнавать погоду или делать снимки с помощью голосовых команд.

Предполагается, что Galaxy Glasses получат процессор Snapdragon AR1, 12-мегапиксельную камеру Sony IMX681, аккумулятор емкостью 155 мАч, а также динамиками с костной проводимостью. Вес устройства составит около 50 граммов.

Стоимость ожидается на уровне 379–479 долларов, а запуск намечен на 2026 год. Вероятно, анонс состоится на мероприятии Galaxy Unpacked в июне.

При этом производитель уже работает над более продвинутой версией очков с кодовым названием Haean, которая может выйти в 2027 году. Ее ключевой фишкой станет micro-LED дисплей, позволяющий выводить уведомления и навигацию прямо в поле зрения пользователя.

Основной конкурент этих очков – Meta Ray-Ban Display. Через встроенный экран можно работать с ИИ, на лету переводить иностранную речь, а также "печатать". Журналисты считают, что это "the next big thing", и что через 5 лет у всех будут такие очки.

По информации Bloomberg, Apple "ускорила" работу над умными очками. В них будут встроены высококачественные камеры для съемки фотографий и видео, микрофоны и динамики, а также дополнительный сенсор, который обеспечит работу ИИ-функций.

