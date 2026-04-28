'Асимметричная' тактика Украины и Ирана станет решающим фактором будущих войн, - Forbes

В войнах в Иране и в Украине незаметно формируется новая динамика на поле боя. Асимметричная война, долгое время являвшаяся неотъемлемой частью арсенала партизанских отрядов и повстанцев, сражающихся с гораздо более крупными военными силами, стала ключевой частью тактики ведения войны иранскими и украинскими армиями. И, как пишет старший советник в The Eurasia Group Майкл П. Демпси в статье для Forbes, учитывая колоссальное влияние этих новых инструментов и стратегий, они, скорее всего, останутся основной частью международных конфликтов в обозримом будущем.

Война в Украине

Начиная практически с нуля в 2022 году, Украина быстро разработала впечатляющие возможности массового производства дешевых, одноразовых беспилотников, способных доставлять высокоточные боеприпасы, собирать разведывательную информацию, корректировать огонь обычной артиллерии и обеспечивать логистическую поддержку линии фронта. Это помогло сорвать наземные наступательные операции России, настолько, что Россия до сих пор контролирует лишь около 20 процентов территории Украины – этот показатель остается неизменным уже почти два года.

Стратегия Украины, заключающаяся не только в нанесении ударов по российским войскам, но и в обстреле ракетами и беспилотниками энергетического сектора, финансирующего российскую военную машину, а также критически важных транспортных узлов, обеспечивающих её функционирование, также поставила Москву в затруднительное положение.

И наконец, изобретательность Украины достигла такого уровня, что только за первые три месяца этого года наземные роботизированные системы выполнили более 22 000 миссий на украинских фронтах:

"Способность Украины перейти от традиционной войны к войне, использующей её уникальный технический опыт, креативность и готовность к нетрадиционным методам ведения боевых действий, кардинально изменила траекторию войны".

Война в Иране

Иранская война во многом повторяет уроки, извлеченные из конфликта в Украине. Ирану нанес США эффективный асимметричный ответ, используя нетрадиционные виды оружия и тактики. В плане вооружений Иран использовал свой обширный арсенал недорогих беспилотников для нанесения ударов по целям США и Израиля на Ближнем Востоке.

Иран также принял два асимметричных решения на поле боя, которые изменили траекторию войны. Во-первых, вместо того, чтобы атаковать только США и Израиль в начале конфликта, Тегеран немедленно расширил конфликт, включив в него своих соседей из стран Персидского залива, что резко повысило ставки для США.

Но наиболее значимым является то, что Иран фактически перекрыл коммерческое судоходство через жизненно важный Ормузский пролив, что спровоцировало глобальный энергетический кризис.

Долгосрочные последствия

Аналитик указывает, что другие страны также извлекают уроки из войн в Иране и Украине и будут учитывать их в своих собственных военных планах в будущем. Таким образом, беспилотники, робототехника и различные автономные платформы на основе искусственного интеллекта в конечном итоге сыграют важную роль в потенциальных будущих конфликтах в Южно-Китайском море, вдоль границы с Россией и на Корейском полуострове.

Кроме того, конфликты в Иране и Украине подчеркнули разрушительное воздействие, которое может оказать недорогое, одноразовое оружие на силы противника. Это может побудить крупные державы пересмотреть некоторые дорогостоящие запланированные закупки вооружений.

И наконец, растущая асимметрия современной войны и распространение низкотехнологичного высокоточного оружия означают, что конфликты могут быстро обостряться, затрагивая страны и даже субрегионы (такие как страны Персидского залива), которые ранее считались неуязвимыми для нападения.

Уроки войны в Иране

Ранее Politico писало, что война США в Иране выявила 5 критических уязвимостей в обороне НАТО, из-за которых ему будет трудно противостоять нападению России.

Это нехватка боеприпасов, отсутствие превосходства в воздухе, недостаточно мощные военно-морские силы, сохраняющаяся разобщенностьи нежелание признавать важную роль Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: