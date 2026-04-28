Истребители Gripen 'бросят вызов' F-35 на учениях: подробности

Gripen и F-16 уже ранее "встречались" во время совместных учений в этом регионе.

Воздушные силы Чили с 28 июня по 12 июля этого года будут проводить многонациональные учения Salitre 2026, в которых, помимо истребителей F-16 Block 50 и американских истребителей пятого поколения F-35, также примут участие бразильские истребители F-39 Gripen E, для поддержки которых будут задействованы многоцелевые самолеты KC-390 от Embraer.

Информацию об участии в учениях изданию Infodefensa подтвердил командующий ВВС Бразилии бригадный генерал Марсело Каниц Дамасено.

Отмечается, что это будет первый случай, когда шведский Gripen на учениях будет противостоять истребителю пятого поколения F-35.

Как пишет украинский портал Defense Express, Gripen и F-16 уже ранее "встречались" во время совместных учений в этом регионе, а точнее на Cruzex 2024 в Бразилии, где также были представлены F-15, во время которых впервые на практике можно было сравнить шведский Gripen с американским F-16, в частности, учитывая, что эти два истребителя порой также являются соперниками в тех или иных тендерах. Аналитики считают:

"Эти учения могут стать не только интересными с точки зрения возможности сравнить возможности трех разных истребителей (а тем более в контексте "заочного" противостояния Gripen и F-35), но и принесут практическую пользу Чили, которой предстоит определиться, в каком направлении ей двигаться в развитии своего парка боевых самолетов. А именно – решить главный вопрос: стоит ли ей внедрять смешанный парк истребителей вместе с самолетами пятого поколения F-35, или же сосредоточиться на F-16, включая модернизацию до уровня Block 70".

Также отмечается, что противостояние Gripen против F-35 интересно даже одним лишь тем фактом, что, например, в Saab недавно довольно дерзко заявили о том, что именно их самолет является идеальным кандидатом для противостояния с РФ. Это в контексте продвижения этого истребителя для Португалии, которая на сегодняшний день, похоже, не отвергает вариант все же закупить американский истребитель пятого поколения, несмотря на нестабильную политику действующего президента США Дональда Трампа.

Истребители Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, в этом году может начаться обучение украинских пилотов на шведских истребителях Gripen, о передаче которых Швеция договорилась с Украиной в 2025 году.

Авиационный эксперт Константин Криволап пояснил, что ключевое преимущество Gripen заключается в том, что этот истребитель оснащен французской ракетой класса Meteor, дальность поражения которой составляет 250-300 километров. Соответственно, они могут стать мощным оружием против самолетов Су-34, несущих КАБы, и Су-35.

По его словам, появление хотя бы нескольких Gripen с ракетами Meteor существенно позволило бы оттеснить россиян от границы. Тема запуска управляемых ими авиабомб была бы снята.

