Худший показатель за 25 лет: более половины американцев жалуются на финансовые проблемы

Уже пятый год подряд больше американцев говорят об ухудшении своего финансового положения, чем о его улучшении.

Доля американцев, считающих, что их финансовое положение ухудшается, достигла самого высокого уровня за последние 25 лет. Как пишет Axios, об этом свидетельствуют новые данные Gallup.

"Американцы сталкиваются с финансовыми трудностями после годов высокой инфляции и недавнего скачка цен на топливо из-за войны с Ираном – это создает серьезный вызов для президента Трампа (президент США Дональд Трамп, – УНИАН) и республиканцев накануне промежуточных выборов", – пишет издание.

Согласно опросу, проведенному 1–15 апреля, 55% респондентов заявили об ухудшении своего финансового положения – это больше, чем 53% в прошлом году и 47% в 2024 году. Это самый высокий показатель с 2001 года и превышает даже уровни, зафиксированные во время финансового кризиса и пандемической рецессии.

Видео дня

Эксперты отмечают, что это уже пятый год подряд, когда больше американцев говорят об ухудшении финансового положения, чем о его улучшении. Чаще всего в качестве главной проблемы респонденты называют стоимость жизни – так ответили 31%. Еще 13% указали на расходы на энергию, и это на 10 процентных пунктов больше, чем в прошлом году, а также самый высокий показатель с 2008 года.

Несмотря на то, что инфляция уже снизилась по сравнению с пиком 2022 года, она остается выше, чем во время предыдущего президентского срока Трампа.

Дополнительное давление на домохозяйства создал недавний рост цен на топливо: средняя цена галлона бензина составляет 4,11 доллара, тогда как до начала войны она была ниже 3 долларов.

Экономика США – последние новости

Согласно опросу Washington Post-ABC News-Ipsos, проведенному в феврале, большинство американцев не одобряют политику Трампа в отношении экономики, инфляции и пошлин. Избиратели страдают от многолетних высоких цен и испытывают проблемы с доступностью товаров и услуг.

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявлял, что США мчатся навстречу банкротству, поскольку государственный долг продолжает расти. По данным американского Министерства финансов, государственный долг страны на данный момент составляет 38,96 триллиона долларов – и он продолжает расти, поскольку федеральные расходы превышают доходы.

