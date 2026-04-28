Стало известно, как будет выглядеть сцена 'Евровидения-2026' в Вене (видео)

В этом году за победу будут бороться участники из 35 стран.

Уже через две недели, а именно 12 мая, начнется международный песенный конкурс "Евровидение-2026" в Вене. И пока участники из 35 стран активно готовятся к своим выступлениям, организаторы уже показали сцену шоу.

В Instagram еврофанов появилось видео, на котором виден масштаб главной площадки конкурса. Известно, что сцену для "Евровидения" в этом году разработал немецкий сценограф и креативный продюсер Флориан Видер. Она оснащена светодиодной конструкцией в форме листа, которая станет главным акцентом.

Интересно, что традиционная грим-комната будет соединяться со сценой благодаря специальной дорожке.

"Сцена "Евровидения-2026" в действии", – подписали еврофаны.

К слову, в прошлом году победу одержал артист JJ из Австрии с песней "Wasted Love". Поэтому, по правилам конкурса, именно эта страна должна принимать юбилейный, 70-й конкурс в этом году. Первый полуфинал запланирован на 12 мая, второй – на 14 мая, а вот гранд-финал состоится 16 мая. Представительница Украины выступит во второй конкурсный день с песней "Ridnym" под номером 12.

