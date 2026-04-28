Зеленский предупредил Израиль не делать шагов, ослабляющих двусторонние отношения

Президент Украины подчеркнул, что закупка в России украденного украинского зерна влечет за собой юридическую ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с отказом Израиля остановить судно с украденным украинским зерном.

"Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, влекущим за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке. Это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны", – подчеркнул Зеленский в Telegram.

Как подчеркнул президент, Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской территории и организует вывоз такого зерна лицами, связанными с оккупантами.

"Такие сделки нарушают законодательство самого государства Израиль. Украина предприняла все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты. Однако мы видим, что и очередное такое судно не остановлено", – отметил Зеленский.

В связи с этим президент поручил МИД Украины проинформировать всех партнеров нашего государства о ситуации.

"Украина на основе информации от наших спецслужб готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто непосредственно перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме. Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные режимы", – добавил Зеленский.

Он отметил, что Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством.

"Мы реально работаем над тем, чтобы безопасности, в частности и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут предпринимать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения", – сообщил Зеленский.

Покупка Израилем украденного оккупантами зерна – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина вызвала посла Израиля из-за приема уже второго судна с зерном, украденным на оккупированных территориях. Такое судно прибыло в Хайфу.

В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подчеркнул, что обвинения не являются доказательствами и что соответствующие доказательства не были предоставлены израильской стороне.

Добавим, что, по данным СМИ, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, которые помогали России в незаконной торговле похищенным украинским зерном.

