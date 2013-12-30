Франция назвала теракт в Волгограде "трусливым и варварским"

Европейские лидеры выразили соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с терактами в российском Волгограде.

"С глубокой грустью узнал об актах террора, которые заслуживают осуждения, в Волгограде. От имени Польского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким жертв, погибших во время терактов", - отмечено в сообщении Президента Польши Бронислава Коморовского.

Коморовский также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как пишет РИА Новости, французские власти осуждают новый теракт в Волгограде и приносят свои соболезнования близким погибших, говорится в распространенном заявлении МИД Франции.

"Франция со всей решительностью осуждает террористический акт, произведенный сегодня утром в Волгограде. Это нападение, целью которого вновь стало гражданское население и общественный транспорт, является особенно трусливым и варварским деянием", - отмечается в документе.

"В этих трагических обстоятельствах Франция заверяет власти и население России в своей полной поддержке. Франция остается рядом с ними в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении МИД.

Менее чем за сутки в Волгограде произошло два взрыва - на вокзале и в троллейбусе, классифицированные как теракты. При взрыве в здании железнодорожного вокзала в воскресенье погибли 17 человек, более 40 пострадали. По данным Минздрава, при взрыве в троллейбусе в понедельник погибли 14 человек, 28 получили ранения. Между тем МЧС сообщает о 32 погибших в терактах.