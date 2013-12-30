У пострадавших при новом взрыве в Волгограде ожоги и тяжелые травмы

Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По предварительным данным Следственного комитета, в понедельник в результате взрыва в волгоградском троллейбусе пятнадцать человек пострадали и десять погибли. Взрыв произошел в в троллейбусе номер 15 неподалеку от рынка в Дзержинском районе Волгограда, взрывной волной выбило стекла в соседних домах. В качестве одной из вероятных версий взрыва Национальный антитеррористический комитет (НАК) рассматривает подрыв бомбы, заложенной в салоне троллейбуса, сообщает РИА Новости.

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"Все больные достаточно тяжелые. Это ожоги, множественные травмы, минно-взрывные ранения… При необходимости — на борт, и сразу отправлять (в Москву)", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

Министр не уточнила количество пострадавших, а также, находят ли врачи в ранах металлические элементы взрывного устройства. По ее словам, в настоящее время пострадавших развозят по больницам и оценивают их состояние.

Взрыв в троллейбусе произошел на следующий день после теракта на железнодорожном вокзале в Волгограде, который унес 17 жизней, еще более 40 человек были ранены.