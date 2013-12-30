Далай-лама призывает не делить людей на ”своих” и ”чужих”

”Когда мы осознаем единство всего человечества, исчезнет сама основа для эксплуатации одних людей другими. Люди перестанут запугивать и обманывать друг друга. Нам необходимо по-настоящему глубоко задуматься над тем, что мы - социальные животные, будущее каждого отдельного человека зависит от общества в целом”, - заявил Далай-лама в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, как избежать применения законов дикой природы, где одни поедают других, в человеческих взаимоотношениях.

По его словам, государственные границы, религиозные и другие различия отходят на второй план в современном мире с его глобальными экономическими и экологическими проблемами. ”Они касаются всего человечества, а значит, мы должны действовать сообща. Будь то в масштабах всей планеты или одного государства, мы должны относиться к людям, как к своим братьям и сестрам, искренне заботиться об их благополучии. И тогда станут невозможными эксплуатация, запугивание, убийства одних людей другими”, - убежден буддийский лидер.

Он считает, что все эти прискорбные явления - ”следствие нашей чрезмерной склонности всех делить на своих и чужих, нашего эгоцентризма”. ”Практически во всех больших городах - в Дели, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе - есть бездомные. Но ведь они такие же люди, как мы! Богатые думают о себе: ”Я миллиардер, денег у меня предостаточно. Что мне за дело до проблем других людей?”. Это совершенно неправильно не только с религиозной, но и с нравственной, общечеловеческой точки зрения. Мы должны это изменить, отказаться от эгоцентризма и вместо ”я, я, я” говорить ”мы, мы, мы”, - пояснил Далай-лама.