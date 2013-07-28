Далай-Лама и Горбачев посетят саммит Нобелевских лауреатов в Варшаве

"Встреча пройдет под девизом "Солидарные для мира - время действовать". Это будет XIII Всемирный саммит лауреатов Нобелевской премии мира", - отметил представитель Института Леха Валенсы Здислав Вуйчик. Впервые данную конференцию организуют в Восточной Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское агентство печати ПАП.

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В саммите примут участие лауреаты Нобелевской премии мира разных лет, в том числе, экс-президент Польши Лех Валенса, тибетский духовный лидер Далай-Лама XIV, бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-президент ЮАР Фредерик де Клерк, иранская правозащитница Ширин Эбади, либерийская активистка Лейма Гбови, основательницы "Сообщества мирных людей" в Ирландии Бетти Уильямс и Мейрид Корриган, профессор Мухаммад Юнус.

"Это не окончательный список, часть лауреатов еще не подтвердили своё участие в саммите в Варшаве", - добавил Вуйчик. По его словам, "для Польши этот саммит является не только престижным, но имеет и историческое значение. Нынешняя конференция совпадает с 30-летием награждения Леха Валенсы Нобелевской премией мира".

Конференция Нобелевских лауреатов пройдет в Зале Конгрессов Дворца науки и культуры в Варшаве (так называемая "сталинская высотка"). Официальное закрытие саммита запланировано в Большом театре в Варшаве.