Российских полицейских оштрафовали за съемку порно с задержанным

Оперативного дежурного, инспектора ДПС и полицейского-кинолога признали виновными по статьям УК РФ 293 (халатность) и 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Дежурному и инспектору назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Кинолог оштрафован на 45 тысяч рублей, сообщает Лента.ру со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что в январе 2012 года задержанный, находившийся в помещении ОМВД по Туринскому району, неожиданно обнажился и предложил полицейским совершить с ним действия сексуального характера. В июне 2012 года тот же мужчина снова попал в полицию и попытался изнасиловать другого задержанного. В обоих случаях полицейские не пытались пресечь действия мужчины, а снимали их на сотовые телефоны. Впоследствии они выложили видеозаписи в интернет.

В июле 2012 года, когда об инциденте стало известно руководству, в общей сложности пятерых полицейских уволили с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел». Непосредственные руководители уволенных были привлечены к дисциплинарной ответственности.