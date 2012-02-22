Нелюдь снимал порно с семилетней девочкой

В Полтаве задержан мужчина, который изготовлял видеозаписи порнографического характера при участии 7-летней девочки.

Об этом сообщили УНИАН во ОСО УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, работники отдела по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми Полтавского городского управления УМВД Украины в Полтавской области разоблачили факт изготовления порнографических записей.

Как установили милиционеры, 18 февраля в городе Полтаве в офисном помещении 29-летний житель областного центра изготовлял видеозаписи порнографического характера при участии 7-летней ученицы одной из полтавских школ.

На данный момент вещественные доказательства изъяты. Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело согласно ч.4 статьи 301 Уголовного кодекса Украины – изготовление порнографических предметов.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.