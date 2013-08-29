Франция проверит раскрытую Сноуденом американскую программу слежки

По мнению некоторых программистов, благодаря этой разработке американские спецслужбы получают данные о пользователях Google, Microsoft и Skype за пределами Штатов, сообщает ВВС.

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Стартовой точкой для расследования послужило заявление двух французских правозащитных групп, посчитавших, что тайна личной жизни пользователей была грубо нарушена.

Еще в июле президент Франции Франсуа Олланд заявил, что слежка за посольствами европейских стран в США может поставить под угрозу переговоры о торговом соглашении Брюсселя и Вашингтона.

Как сообщал УНИАН, Сноуден, обнародовавший в СМИ сведения о ведущейся спецслужбами США глобальной программе слежки, 1 августа получил временное убежище в России. Перед этим он более месяца провел в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Власти США обвиняют Сноудена в разглашении секретной информации о программах электронной слежки АНБ. На родине ему инкриминируется нарушение двух статей закона США о шпионаже от 1917 года /несанкционированное разглашение секретной информации, затрагивающей национальную оборону, и умышленная передача данных американской разведки лицам, не имеющим права на получение таких сведений. Кроме того, Сноудену вменяется в вину кража собственности правительства США.

По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения.