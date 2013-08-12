Экс-директор ЦРУ не считает Сноудена предателем

Такое мнение выразил в воскресенье в эфире американского телеканала Си-би-эс экс-директор ЦРУ и Агентства национальной безопасности США генерал Майкл Хейден.

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Хейден ответил отрицательно на вопрос журналиста о том, полагает ли он, что Сноуден является разоблачителем, чьи действия принесли пользу американскому народу, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Он не был разоблачителем, он был перебежчиком", - указал бывший глава ЦРУ и АНБ. При этом он подчеркнул, что не считает Сноудена и предателем. "Понятию "предатель" в конституции дано очень точное определение, мне кажется более уместным слово "перебежчик", - пояснил Хейден.

Хейден сравнил раскрытие Сноуденом секретной информации со стихийным бедствием, таким, как ураган Катрина. По его словам, после этого удара стихии, в конечном счете, были построены более прочные, нежели ранее, дамбы, что является позитивным результатом. "Однако, несмотря на это, Катрина причинила много бед", - подчеркнул он.

Сноуден, обнародовавший в СМИ сведения о ведущейся спецслужбами США глобальной программе слежки, 1 августа получил временное убежище в России. Перед этим он более месяца провел в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Власти США обвиняют Сноудена в разглашении секретной информации о программах электронной слежки АНБ. На родине ему инкриминируется нарушение двух статей закона США о шпионаже от 1917 года /несанкционированное разглашение секретной информации, затрагивающей национальную оборону, и умышленная передача данных американской разведки лицам, не имеющим права на получение таких сведений/. Кроме того, Сноудену вменяется в вину кража собственности правительства США. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения.