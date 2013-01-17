Бельгийцы имеют самые большие денежные накопления в Европе

Об этом, как сообщает бельгийская газета Le Soir, свидетельствуют данные Евростата.

Так, газета отмечает, что “чистые накопления” бельгийских домохозяйств достигают 770,2 млрд. евро.

При этом, в среднем накопления каждого бельгийца составляют 67,158 тыс. евро. Чуть меньше только у граждан Нидерландов – 61,219 тыс. евро и Люксембурга – 60,366 тыс. евро.

При этом, издание отмечает, что Бельгия намного опережает по этому показателю Францию, где каждый француз в среднем накопил 41,107 тыс. евро, и Германию (38,702 тыс. евро на одного жителя).

Издание также отмечает, что бельгийцы имеют значительные капиталы в недвижимости, которые достигают в целом более триллиона евро.