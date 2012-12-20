Сириец убил русскую жену по политическим мотивам

Как сообщил AFP двоюродный брат бизнесмена, 40-летний владелец магазина одежды в Алеппо застрелил ее из пистолета после ссоры, во время которой жена в ответ на критику Башара Асада вступилась за президента Сирии. По словам брата, свою жену бизнесмен встретил во время деловой поездки в Россию. Они были женаты четыре года.

После убийства мужчина вышел из дома на улицу и сообщил соседям, что жена "провоцировала его, выражая свою поддержку Башару Асаду", и что он не смог вынести такое ее поведение, сообщает Лента.ру.

Как сообщается, бизнесмен с женой жил в квартале Майсар, который в настоящее время контролируется повстанцами. В этом квартале нет полиции, поэтому мужчину не арестовали.

Борьба сторонников Башара Асада и оппозиционеров за экономическую столицу Сирии Алеппо началась 20 июля 2012 года. Сейчас город разделен на зоны, находящиеся под контролем повстанцев, и участки, которые контролирует правительство.