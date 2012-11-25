Сирийские повстанцы заявляют, что захватили военную авиабазу
19:12, 25 ноября 2012Мир
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Сирийские повстанцы заявили в воскресенье, что захватили базу военных вертолетов Мардж-ас-Султан в 15 километрах к востоку от столицы Дамаска в ходе ночного боя.
В Сирии идет гражданская война
В интернете появилась видеозапись, которая, как утверждают, показывает повстанцев на этой базе, пишет Радио Свобода.
Но ее подлинность, как и вообще заявление повстанцев, невозможно проверить из независимых источников.
Сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне, сообщили тем временем по данным из своих источников, что от ранений, полученных в бою за эту авиабазу, умерли пятеро повстанцев.
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