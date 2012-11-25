Сирийские повстанцы заявляют, что захватили военную авиабазу

В интернете появилась видеозапись, которая, как утверждают, показывает повстанцев на этой базе, пишет Радио Свобода.

Но ее подлинность, как и вообще заявление повстанцев, невозможно проверить из независимых источников.

Сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне, сообщили тем временем по данным из своих источников, что от ранений, полученных в бою за эту авиабазу, умерли пятеро повстанцев.