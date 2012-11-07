Пропавший сухогруз «Амурская» нашли на дне Охотского моря
Российские водолазы обнаружили на дне Охотского моря пропавший в конце октября сухогруз «Амурская».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В 09.37 7 ноября на дне Охотского моря в районе Шантарских островов Хабаровского края водолазы обнаружили пропавший в конце октября сухогруз», - говорится в сообщении.
По информации Следственного комитета РФ, сегодня предъявлено обвинение Александру Шильцину - генеральному директору ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт», которое является судовладельцем сухогруза «Амурская». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, по прямому указанию руководителя ОАО в начале октября 2012 года судно «Амурская» направилось в порт Киран для загрузки золотосодержащей руды. Обвиняемому было достоверно известно, что погрузка сырья на борт сухогруза произведена с нарушениями правил перевозки опасных грузов и что погодные условия не позволяют выходить судну в рейс. Однако он дал личное указание следовать сухогрузу в акваторию Охотского моря. Грубые нарушения требований морского судоходства повлекли за собой крушение сухогруза. По данным следствия, перевозка руды на судах, принадлежащих ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт», систематически осуществлялась с нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщал УНИАН, пропавший 28 октября в Охотском море сухогруз «Амурская» перевозил 700 тонн золотосодержащей руды. Экипаж судна состоял из девяти человек.
4 ноября при проведении воздушной разведки самолетом Бе-200 ЧС МЧС России на поверхности воды обнаружены масляные пятна, которые могли принадлежать сухогрузу «Амурская», после чего к работе приступили водолазы.