Пропавший сухогруз «Амурская» нашли на дне Охотского моря

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 09.37 7 ноября на дне Охотского моря в районе Шантарских островов Хабаровского края водолазы обнаружили пропавший в конце октября сухогруз», - говорится в сообщении.

По информации Следственного комитета РФ, сегодня предъявлено обвинение Александру Шильцину - генеральному директору ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт», которое является судовладельцем сухогруза «Амурская». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, по прямому указанию руководителя ОАО в начале октября 2012 года судно «Амурская» направилось в порт Киран для загрузки золотосодержащей руды. Обвиняемому было достоверно известно, что погрузка сырья на борт сухогруза произведена с нарушениями правил перевозки опасных грузов и что погодные условия не позволяют выходить судну в рейс. Однако он дал личное указание следовать сухогрузу в акваторию Охотского моря. Грубые нарушения требований морского судоходства повлекли за собой крушение сухогруза. По данным следствия, перевозка руды на судах, принадлежащих ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт», систематически осуществлялась с нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Как сообщал УНИАН, пропавший 28 октября в Охотском море сухогруз «Амурская» перевозил 700 тонн золотосодержащей руды. Экипаж судна состоял из девяти человек.

4 ноября при проведении воздушной разведки самолетом Бе-200 ЧС МЧС России на поверхности воды обнаружены масляные пятна, которые могли принадлежать сухогрузу «Амурская», после чего к работе приступили водолазы.