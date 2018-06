В Голливуде сегодня будут раздавать «Оскары»

Академия киноискусств и наук в воскресенье вечером по времени Западного полушария в 84-й раз назовет самые выдающиеся работы минувшего года в 28 номинациях, включая самую престижную - лучший фильм года.

Только в этой категории голосуют все 5765 членов академии, а судьба остальных наград решается в "профессиональных цехах", сообщает РИА «Новости».

Третий год в истории вручения самой престижной премии в мире кино на звание "Лучший фильм"должны были претендовать 10, а не пять картин. Однако в нынешнем году академики не набрали десятку и ограничились девятью номинантами. Это вызвало ропот в прессе о том, что лучше вернуться к традиции и "не раздувать"списки выдающихся картин.

Среди претендентов на звание "Лучший фильм 2011 года" фигурируют ленты "Артист" (The Artist) Мишеля ХАЗАНАВИЧУСА, "Наследники" (Descendants) Александра ПЕЙНА, "Хранитель времени" (Hugo) Мартина СКОРСЕЗЕ, "Прислуга" (The Help) Тейта ТЕЙЛОРА, "Человек, который изменил все" (Moneyball) Беннетта МИЛЛЕРА, "Боевой конь" (War Horse) Стивена СПИЛБЕРГА, "Полночь в Париже" (Midnight in Paris) Вуди АЛЛЕНА, "Древо жизни" (Tree of Life) Терренса МАЛИКА, "Жутко громко и запредельно близко" (Extremely Loud and Incredibly Close) Стивена ДОЛДРИ.

Фаворитом публики и критики стал черно-белый франко-бельгийский фильм "Артист", переносящий в эпоху "великого немого". Букмекерские конторы даже не хотят принимать ставки на него, поскольку такое единодушие в коммерческом плане не сулит никаких барышей, хотя, конечно, выглядит многообещающе для создателей фильма.

В номинанты на "Оскара" за лучшую главную мужскую роль были выдвинуты Джордж КЛУНИ ("Наследники"), Брэд ПИТТ ("Человек, который изменил все"), Жан ДЮЖАРДИН ("Артист"), Гэри ОЛДМЕН ("Шпион, выйди вон!"), Демиан БИШИР ("Лучшая жизнь").

Среди актрис профессиональное сообщество отметило Виолу ДЭВИС ("Прислуга") и Мэрил СТРИП, сыгравшую Маргарет ТЭТЧЕР. В пятерку лучших женских ролей также попали Гленн КЛОС ("Альберт Ноббс"), Мишель УИЛЬЯМС ("Семь дней и ночей с Мэрилин") и Руни МАРА ("Девушка с татуировкой дракона").