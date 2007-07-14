США разделили разочарование Европы из-за позиции России

Соединенные Штаты Америки разделили разочарование Европы из-за решения России приоcтановить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает агентство France Presse. Об этом в субботу заявилпредставитель Совета национальной безопасности при президенте США Гордон ДЖОНДРОЕ.

Тем не менее, по его словам, американская сторона намерена продолжить "в ближайшие месяцы" консультации с Россией о том, как действовать в этой области наилучшим образом, то есть в интересах всех участников и всех, кто обеспечивает безопасность в Европе.

Ранее почти теми же словами высказались представители НАТО, ЕС и отдельных стран Евросоюза.

Напомним, утром в субботу стало известно, что президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ о приостановке Россией действия ДОВСЕ «до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».

Действие ДОВСЕ приостанавливается через 150 дней с даты получения его депозитарием и государствами-участниками уведомления российской стороны о принятии соответствующего решения. Решение о приостановлении действия ДОВСЕ должно быть принято в форме федерального закона, подчеркивается в справке к указу В.ПУТИНА.

Как сообщал УНИАН, в документе к исключительным обстоятельствам относится то, что присоединившиеся в недавнее время к НАТО страны уклоняются от оформления изменений в составе групп государств-участников ДОВСЕ. В результате расширения альянса превышены "групповые ограничения ДОВСЕ.

Помимо этого, планируемое размещение на территории Болгарии и Румынии обычных вооружений США "негативно воздействуют" на соблюдение групповых ограничений ДОВСЕ.

В документе отмечается невыполнение рядом стран - участниц Договора политических обязательств об ускоренной ратификации адаптированного ДОВСЕ.