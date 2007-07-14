Яценюк: Наши солдаты не будут служить в Афганистане

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК утверждает, что Украина не рассматривает вопрос о военном присутствии в Исламской Республике Афганистан.

Об этом он заявил в интервью журналистам, возвращаясь из Афганистана во время остановки самолета в Ашхабаде, передает корреспондент УНИАН.

“Моя позиция является достаточно четкой – Украине не целесообразно даже рассматривать вопрос о военном присутствии в Афганистане. Наши солдаты не будут служить в Афганистане”, - сказал министр.

Он также напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о направлении 10 украинцев гражданского персонала в Афганистан. По его словам, от этой миссии там работает лишь один украинский врач.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что одной из целей его пребывания в Афганистане было выяснение необходимости увеличения количества украинского гражданского персонала в этой республике.