Российские океанологи установят флаг России на дне Ледовитого океана на глубине около 4,3 тысячи метров, сообщил РИА Новостизаведующий лабораторией глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук Анатолий Сагалевич.

"Установка флага будет произведена в рамках грядущего беспрецедентного спуска на глубину в четыре тысячи триста метров - на самое дно Ледовитого океана возле Северного полюса. Прежде опускаться на такие глубины не удавалось еще никому. И мы очень надеемся, что россияне станут первыми, несмотря на весь риск, с которым сопряжено такое погружение - это опаснее, чем полет в космос", - сказал он.

По словам ученого, спуск будет осуществлен на двух обитаемых глубоководных аппаратах "Мир-1" и "Мир-2" (максимальная глубина, на которую они способны опуститься, составляет шесть тысяч метров).

Начало погружения аппаратов запланировано на 29-30 июля. К Северному полюсу их доставят на судне "Академик Федоров", через льды оно пройдет с помощью атомного ледокола "Россия".

По словам Сагалевича, в рамках экспедиции планируется провести ряд научных исследований, взять образцы животного мира океана и пробы грунта, исследовать геотермальные и гидрохимические явления.

Научный рейс выполняется по национальной программе России в рамках Международного полярного года. Экспедицию возглавляет зампредседателя Госдумы, руководитель Ассоциации российских полярников Артур Чилингаров.