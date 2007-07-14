Яценюк считает не лучшим решение Путина

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает “не илучшим решением” Президента России Владимира ПУТИНА о приостановлении участия РФ в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом министр сказал, отвечая на вопрос агентства УНИАН, возвращаясь из Афганистана, во время остановки самолета в Ашхабаде.

“Это не лучшее решение, которое могла принять Российская Федерация”, - сказал А.Яценюк.

Министр выразил надежду, что “еще не все средства и методы исчерпаны для последующих переговоров”. “Но такое решение не привносит стабильности в нашу региональную безопасность”, - отметил он.

А.Яценюк подчеркнул, что настоящим Договором предусматривается вывод с территории России значительного количества вооружений и, таким образом, выход из настоящего договора теоретически может дать основание для рассмотрения вопроса о возвращении того или иного количества вооружений, в том числе, на украинско-российскую границу.

Однако он выразил надежду, что Россия этого делать не будет.

Как сообщал УНИАН, 14 июля министр иностранных дел А.Яценюк посетил с рабочим визитом Афганистан. В ходе визита А.Яценюк встретился с Президентом Афганистана Хамидом Карзаем, министром иностранных дел Р.Спантой и министром обороны Афганистана А.Вардаком.