Яценюк обсудил участие Украины в восстановлении Афганистана

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК обсудил с Президентом Исламской Республики Афганистан Хамидом КАРЗАЕМ вопросы участия Украины в восстановлении гражданской инфраструктуры этой страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, переговоры состоялись сегодня в Кабуле в ходе рабочего визита А.ЯЦЕНЮКА в Афганистан.

Важным элементом переговоров А.ЯЦЕНЮКА и Х.КАРЗАЯ стали вопросы развития военно-технического сотрудничества между двумя странами и участия украинских компаний в разведке и разработке газовых залежей на территории Афганистана.

Х.КАРЗАЙ передал приветствие Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. Со своей стороны А.ЯЦЕНЮК от имени Президента Украины подтвердил приглашение Президенту Афганистана Х.КАРЗАЮ посетить Украину с визитом в удобное для него время, что было с благодарностью принято афганской стороной.