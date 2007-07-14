27 армий участвуют в параде в Париже

Впервые в традиционном параде в День взятия Бастилии в Париже приняли участие представители армий всех 27 стран-членов Европейского Союза, которые были приглашены президентом Франции Николя Саркози, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

27 военных знаменосцев прошли по главной авеню Парижа - Елисейским полям во главе с офицером председательствующей в ЕС Португалии, который нёс знамя Евросоюза. Они прошли строем в форме римской цифры пять, что должно обозначать Пятую Республику. За ними следовали в марше участники парада - военные патрули и машины защитной раскраски, а в воздухе кружили вертолёты.

Открыл парад президент Франции Николя Саркози, который с начальником генерального штаба проехал по Елисейским полям в сопровождении почетного кавалерийского эскорта до площади Конкорд, где его встретил премьер-министр.

Торжественная церемония завершилась не только традиционным исполнением "Марсельезы", но и "Песнью сторонников" и "Одой к радости" Бетховена, которая в 1972 была принята в качестве официального гимна Европейского Союза.

На национальный праздник Французской республики были приглашены видные представители европейских стран, "чтобы показать европейский характер Дня взятия Бастилии", отмечается во французской прессе.

Вместо традиционного телеинтервью, которое, начиная с Франсуа Миттерана, давали обычно в этот день предыдущие президенты, Николя Саркози решил устроить грандиозный бесплатный концерт на Марсовом поле и лично присутствовать на нем. "Обязательное выступление в заранее определенные день и время - это не моя концепция диалога с французами", - заявил он накануне в интервью газете Journal du Dimanche.

РИА "Новости"