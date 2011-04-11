10 государств - лидеры по объемам военных расходов

Военные расходы в мире, по данным за 2010 год, составили 1,6 триллиона долларов, что на 1,3% больше, чем в 2009 году, сообщает в понедельник пресс-служба Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в связи с публикацией новых данных.

Регионом с наибольшим увеличением военных расходов в 2010 году эксперты стокгольмского института называют Южную Америку (рост в 5,8%). Одной из причин увеличения военных расходов мог стать заметный экономический рост, наблюдаемый в регионе последние несколько лет.

Что касается данных по другим регионам, то падение военных расходов на 2,8% аналитики отметили в Европе. Незначительное увеличение наблюдалось, по их мнению, на Ближнем Востоке (2,5%), в Азии и Океании (1,4%). Снижение или незначительный рост в сфере военных расходов в SIPRI объясняют в целом запоздавшей реакцией на кризис 2008 года.

Несмотря на сокращение глобальных военных расходов лидером в этом процессе, говорится в сообщении SIPRI, продолжают оставаться США.

По данным экспертов, темпы роста военных расходов США замедлились в 2010 году и составили 2,8% в отличие от среднегодовых 7,4% в период с 2001 по 2009 годы. Несмотря на это, говорится в сообщении для прессы, доля США в мировых военных расходах, по данным за 2010 год, продолжает оставаться заметной и составила 43%.

Одновременно с новыми данными по военным расходам эксперты SIPRI опубликовали в понедельник и свой традиционный список, в который вошли десять государств-лидеров по объемам военных расходов.

Как и в 2009 году, его продолжают возглавлять США.

На второе место, как и в предыдущем году, эксперты SIPRI поставили Китай, далее - Великобританию, Францию. Замыкает эту пятерку Россия, доля которой в военных расходах в 2010 году оценивается в 3,6%. Далее в списке идут Япония, Саудовская Аравия, Германия, Индия и Италия.

Опубликованные сегодня данные являются частью материалов, которые будут представлены в очередном ежегоднике - "SIPRI 2011" в Стокгольме в июне этого года. Абсолютных цифр в опубликованном в понедельник документе SIPRI не приводится, отмечает РИА "Новости".