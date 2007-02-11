В Японии аварийно остановлена АЭС

В воскресенье на атомной электростанции в японской префектуре Фукусима на острове Хонсю из-за ошибки сотрудника пришлось остановить атомный реактор.

Как передает Газета.ru, по словам представителя компании «Токио дэнриоку», которая является оператором атомной электростанции, автоматика сработала в связи с повышением уровня охлаждающей жидкости.

Это, в свою очередь, было вызвано ошибкой сотрудника, который нажал не на ту кнопку и остановил насос, подающий жидкость. После того, как было замечено снижение уровня охлаждающей жидкости, насос включили, но уровень неожиданно превысил допустимую отметку, и автоматика отключила главную турбину.

Вместе с тем была прекращена и подача воды, и пришлось приступить к остановке реактора. Как сообщили представители компании, некоторое время в работе атомной установки наблюдалась нестабильность, но отключение прошло успешно, и угрозы выброса радиации нет. В 04.40 по местному времени реактор был полностью остановлен. Сейчас идет выяснение причин, по которым охлаждающая жидкость поднялась выше положенного уровня.