Россия угрожает выйти из Договора об обычных вооружениях в Европе

Россия может выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Российская сторона обвиняет страны НАТО в невыполнении условий договора, в частности, ограничивающих численность войск и боевой техники во "фланговых группировках" на севере и юге европейского континента. Количественные параметры, установленные для НАТО, были превышены при вступлении в блок стран восточной Европы в 1999 году. Кроме того, страны НАТО отказываются ратифицировать адаптированный договор, требуя предварительного вывода российских войск из Грузии и Приднестровья.

"Судя не по словам, а по делам, члены НАТО, очевидно, не заинтересованы в том, чтобы ДОВСЕ был обновлен и эффективно работал, чтобы в военной сфере существовали четкие, отвечающие нынешним реалиям "правила игры", - заявил директор департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения Анатолий Антонов.

Антонов сообщил, что единственным зафиксированным условием ратификации было выполнение Россией обязательств по сокращению фланговых группировок. Данное условие было выполнено к 2001 году.

В случае, если стороны не придут к единому решению, Россия может выйти из договора, сняв ограничения на развертывание вооруженных сил в западных военных округах.

Лента.ру