Самый дорогой в мире остров продают за $75 миллионов (фото)
Рейтинг цен на частные острова
Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих частных островов. Первое место занял остров Вату Вара, который стоит 75 миллионов долларов и располагается в районе Фиджи по соседству с другим островом, на котором живет актер Мэл Гибсон.
|остров Вату Вара
Второе место в списке занимает остров Ронде, находящийся на территории Гренады. Его продают за 70 миллионов долларов.
|остров Ронде
Третье место разделили остров Великий Ханс Лоллик, затесавшийся среди Виргинских островов США и мексиканский остров Серральво. Они стоят по 45 миллионов долларов.
|остров Великий Ханс Лоллик
|остров Серральво
Для тех, кому не нравится покупать острова, журнал подготовил рейтинг их арендной платы. Здесь лидирует багамский остров Муша Кей, который можно занять всего за 325 тысяч долларов в неделю.
|остров Муша Кей
На втором месте - тоже багамский Нигард Кей, неделя отдыха на нем стоит 245 тысяч долларов.
|остров Нигард Кей
Третье место занимает находящийся во Французской Полинезии Моту Тане, который можно снять на неделю за 230 тысяч долларов.
|остров Моту Тане
Напомним, что недавно Forbes опубликовал статью о самом дорогом доме мира, который строит миллиардер Тим Бликсет. Этот дом будет стоить 155 миллионов долларов, что в два раза превышает стоимость самого дорогого острова мира.
Фото с сайта forbes.com