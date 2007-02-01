Самый дорогой в мире остров продают за $75 миллионов (фото)

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих частных островов. Первое место занял остров Вату Вара, который стоит 75 миллионов долларов и располагается в районе Фиджи по соседству с другим островом, на котором живет актер Мэл Гибсон.

остров Вату Вара

Второе место в списке занимает остров Ронде, находящийся на территории Гренады. Его продают за 70 миллионов долларов.

остров Ронде

Третье место разделили остров Великий Ханс Лоллик, затесавшийся среди Виргинских островов США и мексиканский остров Серральво. Они стоят по 45 миллионов долларов.

остров Великий Ханс Лоллик

остров Серральво

Для тех, кому не нравится покупать острова, журнал подготовил рейтинг их арендной платы. Здесь лидирует багамский остров Муша Кей, который можно занять всего за 325 тысяч долларов в неделю.

остров Муша Кей

На втором месте - тоже багамский Нигард Кей, неделя отдыха на нем стоит 245 тысяч долларов.

остров Нигард Кей

Третье место занимает находящийся во Французской Полинезии Моту Тане, который можно снять на неделю за 230 тысяч долларов.

остров Моту Тане

Напомним, что недавно Forbes опубликовал статью о самом дорогом доме мира, который строит миллиардер Тим Бликсет. Этот дом будет стоить 155 миллионов долларов, что в два раза превышает стоимость самого дорогого острова мира.

Лента.ру

Фото с сайта forbes.com