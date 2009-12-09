Генсек НАТО призвал сокращать выбросы углекислого газа

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН призвал международное сообщество содействовать сокращению выборов в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект.

Как передает РИА «Новости», он сделал это заявление в связи с проходящей в Копенгагене конференции ООН по климату, от участников которой ждут достижения принципиальной договоренности о заключении нового международного соглашения, которое заменит Киотский протокол, истекающий в 2012 году.

"Сокращение эмиссии углекислого газа должно стать политическим приоритетом для каждого правительства и промышленности в мире", - сказал А.РАСМУССЕН в видеообращении, распространенном в среду пресс-службой НАТО.

Генсек Североатлантического альянса выразил надежду, что участники конференции в Копенгагене придут к соглашению, которое "обяжет больше наций к амбициозным целям" (по сокращению эмиссии парниковых газов).

А.РАСМУССЕН подчеркнул в этой связи, что в случае повышения уровня мирового океана, это затронет две трети населения Земли, которые живут в прибрежных зонах, а повышение температуры повлечет проблемы с нехваткой воды и производством продуктов в результате засухи. Все эти факторы, вместе взятые, по словам генсека НАТО, приведут к началу миграции людей из зон бедствия.

Кроме того, результатом климатических изменений станет конкуренция за природные ресурсы, территориальные споры и споры за земли сельскохозяйственного назначения, а также продовольственный кризис.

"Я считаю, что НАТО должна сыграть важную роль наряду с другими международными организациями, потому что нам нужен форум, где мы на регулярной основе обсуждаем угрозы безопасности и их последствия", - сказал А.РАСМУССЕН.

Он отметил, что страны НАТО имеют большой опыт и могут оказать партнерам альянса помощь в подготовке национальных армий на случай разрушительных ураганов, наводнений и перемещения населения.

"Более чем когда-либо эта проблема (климатических изменений) требует международного сотрудничества на всех уровнях. НАТО, со своей стороны, готово сделать от нее зависящее", - заявил А.РАСМУССЕН.