В Ирландии попрощались с вокалисткой The Cranberries, на похороны пришел президент страны (фото)

Тысячи человек пришли на похороны вокалистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан, сообщает The Guardian.

Читайте также Солистка The Cranberries перед смертью оставила сообщение

Траурная церемония состоялась на родине певицы в ирландском Баллибрикене. Службу провели в церкви святого Эльве, в хоре которой О'Риордан когда-то пела. В начале собравшиеся услышали запись песни Ave Maria в исполнении вокалистки The Cranberries и оперного певца Лучано Паваротти, а в конце прозвучала композиция When You're Gone.

Попрощаться с певицей пришли ее родственники, а также все коллеги по группе, президент Ирландии Майкл Хиггинс, другие известные деятели.

Тем временем вестминстерский суд в Лондоне отказался объявлять причину смерти Долорес О'Риордан. Как пишет издание Rolling Stone, до апреля эту информацию точно не будут оглашать.

Как сообщал УНИАН, британская полиция назвала смерть 46-летней солистки The Cranberries "непонятной", но "не подозрительной".