В Ирландии попрощались с вокалисткой The Cranberries, на похороны пришел президент страны (фото)
Траурная церемония состоялась на родине певицы в ирландском Баллибрикене.
Тысячи человек пришли на похороны вокалистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан, сообщает The Guardian.
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Траурная церемония состоялась на родине певицы в ирландском Баллибрикене. Службу провели в церкви святого Эльве, в хоре которой О'Риордан когда-то пела. В начале собравшиеся услышали запись песни Ave Maria в исполнении вокалистки The Cranberries и оперного певца Лучано Паваротти, а в конце прозвучала композиция When You're Gone.
Попрощаться с певицей пришли ее родственники, а также все коллеги по группе, президент Ирландии Майкл Хиггинс, другие известные деятели.
Тем временем вестминстерский суд в Лондоне отказался объявлять причину смерти Долорес О'Риордан. Как пишет издание Rolling Stone, до апреля эту информацию точно не будут оглашать.
Как сообщал УНИАН, британская полиция назвала смерть 46-летней солистки The Cranberries "непонятной", но "не подозрительной".