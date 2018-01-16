Полиция прокомментировала смерть солистки The Cranberries

Смерть вокалистки группы Cranberries не рассматривается как подозрительная, заявили в полиции Лондона.

Как сообщает "Русская служба ВВС", полицейские также заявили, что составленный рапорт об обстоятельствах смерти певицы готов для передачи коронерской службе, которой предстоит установить причину случившегося.

Долорес О'Риордан внезапно скончалась в Лондоне в понедельник в возрасте 46 лет.

Как сообщил представитель лондонской полиции, вызов из отеля на улице Парк-лейн поступил около 9 утра в понедельник. "Женщина в возрасте за 40 лет была признана мертвой на месте", - добавил он.

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Приходской священник в ее родном Лимерике сообщил, что похороны Долорес состоятся в Ирландии.

"Ее родные пока что ждут дополнительных подробностей из Лондона по поводу ее смерти, - сказал настоятель прихода Боллибрикен и Боурмор отец Джеймс Уолтон. - Планируется, что она будет похоронена здесь, дома. Когда это произойдет, зависит от того, как скоро будет выдано ее тело".

Как известно, группа Cranberries снискала себе мировую известность в 1990-е годы благодаря таким хитам, как Linger и Zombie.