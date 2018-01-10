Расследование Смоленской катастрофы: левое крыло Ту-154М разрушил взрыв

Польская подкомиссия, которая занимается повторным расследованием Смоленской катастрофы, утверждает, что левое крыло самолета Ту-154М было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Таковы ключевые выводы технического отчета подкомиссии, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на RMF 24.

Об одобрении подкомиссией таких выводов в среду сообщила ее пресс-секретарь Марта Паленек.

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Международный эксперт подкомиссии Минобороны по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

По утверждению эксперта, существовало несколько источников взрыва - в крыле, в слоте и в центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери об землю. Береза не имела влияния на первичное разрушение крыла.

"Эти выводы приняли члены подкомиссии и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта", - говорится в заявлении на сайте польского Минобороны.

Ранее польская комиссия заявляла, что разрушения левого крыла самолета Качиньского имеют признаки взрыва.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Эксгумацию жертв Смоленской катастрофы польские власти проводят с конца 2016 года. До конца этого года прокуратура планирует эксгумировать и провести детальное исследование останков 46 жертв.