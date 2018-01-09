ЕС расширил санкции против Северной Кореи
В "черный список" ЕС попало Министерство по делам армии Северной Кореи, а также еще 16 физических лиц.
Евросоюз вслед за США и Совбезом ООН расширил санкции в отношении Северной Кореи.
Об этом говорится в сообщении и документах, опубликованных на сайте Совета Европейского союза, передает РБК.
В "черный список" ЕС попало Министерство по делам армии Северной Кореи, а также еще 16 физических лиц. Их имена в пресс-релизе не раскрываются, однако уточняется, что теперь на территории Евросоюза будут заморожены все их активы.
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Кроме того, ЕС введет ограничения на въезд попавших под санкции людей в страны объединения.
Таким образом, как отмечается в сообщении Совета ЕС, с учетом новых ограничительных мер против Северной Кореи в санкционных списках Евросоюза числится 41 физическое лицо и 10 организаций. Еще 79 человек и 54 организации попали в черные списки ООН.
Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 22 декабря единогласно одобрил предложенные США новые санкции против Северной Кореи. Санкции ограничат для КНДР импорт нефти, вернут всех ее работников из-за рубежа в течение года и могут существенно ограничить судоходство.
КНДР считает, что решение ООН об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны.
"Мы полностью отвергаем придуманную Вашингтоном и его союзниками резолюцию о санкциях как угрозу суверенитету нашей республики, как акт войны, который разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.
В 2017 году КНДР осуществила шесть ядерных испытаний, а также испытала несколько межконтинентальных баллистических ракет, что вызвало критику со стороны мирового сообщества. Совет безопасности ООН несколько раз расширял санкции против Северной Кореи из-за ее ядерных и ракетных испытаний.