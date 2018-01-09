ЕС расширил санкции против Северной Кореи

Евросоюз вслед за США и Совбезом ООН расширил санкции в отношении Северной Кореи.

Об этом говорится в сообщении и документах, опубликованных на сайте Совета Ев­ро­пейс­ко­го союза, передает РБК.

В "черный список" ЕС попало Министерство по делам армии Северной Кореи, а также еще 16 физических лиц. Их имена в пресс-релизе не раскрываются, однако уточняется, что теперь на территории Евросоюза будут заморожены все их активы.

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Кроме того, ЕС введет ограничения на въезд попавших под санкции людей​ в страны объединения.

Таким образом, как отмечается в сообщении Совета ЕС, с учетом новых ограничительных мер против Северной Кореи в санкционных списках Евросоюза числится 41 физическое лицо и 10 организаций. Еще 79 человек и 54 организации попали в черные списки ООН.​

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН 22 декабря единогласно одобрил предложенные США новые санкции против Северной Кореи. Санкции ограничат для КНДР импорт нефти, вернут всех ее работников из-за рубежа в течение года и могут существенно ограничить судоходство.

КНДР считает, что решение ООН об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны.

"Мы полностью отвергаем придуманную Вашингтоном и его союзниками резолюцию о санкциях как угрозу суверенитету нашей республики, как акт войны, который разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

В 2017 году КНДР осуществила шесть ядерных испытаний, а также испытала несколько межконтинентальных баллистических ракет, что вызвало критику со стороны мирового сообщества. Совет безопасности ООН несколько раз расширял санкции против Северной Кореи из-за ее ядерных и ракетных испытаний.