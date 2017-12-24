Северная Корея назвала санкции ООН актом войны

КНДР считает, что решение ООН об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи, передает Reuters.

"Соединенные Штаты боятся завершения нашей разработки ядерного оружия, поэтому становятся более безумными в попытках навязывать самые смелые санкции и давление на нашу страну", - сказано в заявлении МИД КНДР.

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"Мы будем продолжать развитие нашего ядерного вооружения, направленного на принципиальное искоренение ядерных угроз США, шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса силы с США", - заявили в КНДР.

"Мы полностью отвергаем придуманную Вашингтоном и его союзниками резолюцию о санкциях как угрозу суверенитету нашей республики, как акт войны, который разрушает мир и безопасность на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи. Санкции ограничат для КНДР импорт нефти, вернут всех ее работников из-за рубежа в течение года и могут существенно ограничить судоходство.