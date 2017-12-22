Совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи

Совет безопасности ООН сегодня единогласно одобрил предложенные США новые санкции против Северной Кореи.

Как сообщает Радио Свобода, санкции введены в ответ на запуск баллистической ракеты в прошлом месяце, которая, по данным Пхеньяна, может достичь материковой части США.

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Санкции ограничат для КНДР импорт нефти, вернут всех ее работников из-за рубежа в течение года и могут существенно ограничить судоходство.

Чтобы предотвратить обход санкций, всем странам дают разрешение на задержание, проверки и изъятие судов, подозреваемых в незаконной перевозке грузов в или из Северной Кореи.

«Резолюция посылает Пхеньяну однозначный месседж о том, что дальнейшие вызовы будут приводить к дальнейшим наказаниям и изоляции», - заявила после голосования посол США в ООН Никки Хейли.

«Эта резолюция «кусается». Максимальная жесткость сегодня является нашим лучшим антидотом против риска войны», - заявил французский посол Франсуа Делатра, добавив, что документ увеличивает давление на Пхеньян.

Другие санкции, включенные в пакет, предусматривают запрет на экспорт продовольственных товаров, машин и других товаров из Северной Кореи.

В этом году КНДР осуществила шесть ядерных испытаний, а также испытала несколько межконтинентальных баллистических ракет, что вызвало критику со стороны мирового сообщества.

Совет безопасности ООН несколько раз расширял санкции против Северной Кореи из-за ее ядерных и ракетных испытаний.