Беларусь открыта для диалога с Евросоюзом, заявил президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, отвечая на вопросы журналистов в Бобруйске, сообщает РИА «Новости».

"Если Еврокомиссия хочет открыть в Беларуси свое представительство, мы должны четко понимать, для чего это нужно", - отметил А.ЛУКАШЕНКО, добавив, что по этому поводу у белорусского МИД есть определенная позиция.

"Те, кто хочет открыть представительство в Беларуси, четко знают наши интересы, и мы высказали свои соображения. Мы никому не препятствуем работать в Беларуси, но мы не хотим, чтобы к нам приходили с мечом", - сказал глава государства.

В ходе вручения президенту Беларуси верительных грамот в июне 2006 года глава представительства Еврокомиссии в Украине, в Молдове и Беларуси Иен БОУГ высказал мнение, что открытие в Минске отдельного представительства Еврокомиссии будет способствовать разрешению трудностей в отношениях между Беларусью и ЕС.

При этом он добавил, что ЕС "готов предоставить Беларуси весь спектр возможностей, которые предусматривает политика "нового соседства", но при условии, что Беларусь будет принимать и следовать ценностям Евросоюза".

В мае этого года Совет Евросоюза ввел экономические санкции в отношении 36 официальных лиц Беларуси, включая А.ЛУКАШЕНКО. Ограничительные меры предусматривают замораживание "всех фондов и экономических ресурсов" для белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, несут ответственность "за нарушение международных избирательных стандартов и наступление на гражданское общество и демократическую оппозицию" в контексте президентских выборов 19 марта в Беларуси.