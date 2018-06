Трамп в ответ на оскорбление со стороны КНДР назвал Ким Чен Ына толстым коротышкой

Президент США Дональд Трамп ответил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну на оскорбление.

Накануне власти КНДР назвали азиатское турне Трампа "визитом разжигателя войны", а также в очередной раз назвали 71-летнего Трампа "старикашкой", передает Би-би-си.

Глава Белого дома в ответ на эти слова написал в Twitter, что он никогда бы не стал называть Ким Чен Ына «низким и толстым».

«Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав «старым», ведь я НИКОГДА не называл его «низким и толстым»? Ну да ладно, но ведь я так стараюсь быть его другом - и, возможно, когда-нибудь это случится!», – написал Трамп.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend and maybe someday that will happen!