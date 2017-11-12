Трамп в ответ на оскорбление со стороны КНДР назвал Ким Чен Ына толстым коротышкой

12:11, 12 ноября 2017
Мир
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По словам президента США Дональда Трампа, он пытается "быть другом" для Ким Чен Ына.

Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН / REUTERS

Президент США Дональд Трамп ответил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну на оскорбление.

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Накануне власти КНДР назвали азиатское турне Трампа "визитом разжигателя войны", а также в очередной раз назвали 71-летнего Трампа "старикашкой", передает Би-би-си.

Глава Белого дома в ответ на эти слова написал в Twitter, что он никогда бы не стал называть Ким Чен Ына «низким и толстым».

«Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав «старым», ведь я НИКОГДА не называл его «низким и толстым»? Ну да ладно, но ведь я так стараюсь быть его другом - и, возможно, когда-нибудь это случится!», – написал Трамп.

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Теги: #Трамп и Ким Чен Ын#отношения США и КНДР