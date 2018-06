На фоне секс-скандала в Голливуде Vogue отказался от услуг знаменитого Терри Ричардсона

Американская медиагруппа Conde Nast, занимающаяся изданием журналов ​GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue, отказалась от сотрудничества с фотографом Терри Ричардсоном из-за обвинений в сексуальных домогательствах к моделям. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на указания руководства компании, распространенные внутри издательства по электронной почте, передает РБК.

Автором письма является вице-президент Джеймс Вулхаус. «Conde Nast не хотел бы больше работать с фотографом Терри Ричардсоном», - подчеркнул он. Руководство издателя указало подчиненным на необходимость отказаться от сотрудничества с Ричардсоном. Все материалы с его фотоработами, подготовленные, но еще неопубликованные должны быть заменены или удалены.

Издание связывает это решение медиагруппы с обвинениями о сексуальных домогательствах фотографа к моделям, которые стали особо актуальны на фоне секс-скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Обвинения против Ричардсона регулярно выдвигались на протяжении последних лет. Еще в 2010 году датская модель Ри Расмуссен обвинила его в домогательствах к молодым моделям. А в 2014 году модель Эмма Эпплтон в Twitter опубликовала сообщение, которое она получила от Ричардсона в Facebook. В нем фотограф предлагал ей фотосессию в Vogue в обмен на сексуальные отношения. Позднее она удалила свой твит, однако подтвердила журналистам, что не отказывается от обвинений. В то же время представители Ричардсона назвали это сообщение подделкой.

Сам фотограф в колонке, опубликованной на Huffington Post также опроверг обвинения в домогательствах. В то же время, он не стал отвергать сексуальный подтекст за многими его фотосессиями, выполненными с обнаженными моделями. «Сексуальные образы всегда были частью моей фотографии… Я сотрудничал со взрослыми, согласными на это женщинами, которые были полностью осведомлены о характере этих работ, все они подписали соглашение. Я никогда не использовал свою работу или угрозу для того, чтобы вынудить кого-либо вступить со мной в связь», - написал в 2014 году Ричардсон.

Терри Ричардсон известен своим сотрудничеством со знаменитыми моделями и деятелями шоу-бизнеса. Так, ему принадлежит работа над книгой совместно с Леди Гагой. В 2013 году он работал с певицей Майли Сайрус, выступив в качестве режиссера ее клипа Wrecking Ball. В клипе обнаженная певица раскачивается на шаре. Во многих работах фотографа присутствует сексуальный подтекст.